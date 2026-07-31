Il calcio saluta Franco Baresi: il cordoglio della SSC Napoli Anche la SSC Napoli si unisce al cordoglio per la leggenda del Milan, Franco Baresi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, storica leggenda dell'AC Milan, venuto a mancare quest'oggi all'età di 66 anni. Capitano del club rossonero e bandiera del calcio italiano intorno agli anni '80-'90, Baresi ha combattuto contro un brutto male fino al suo ultimo giorno.

«Come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, cosa significhino l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l'esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti», questo il messaggio di Paolo Maldini.

Il messaggio della SSC Napoli per la scomparsa di Baresi

Di seguito il messaggio di cordoglio pubblicato dalla SSC Napoli tramite il proprio sito e canali social:

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro.