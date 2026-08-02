Pienone azzurro a Castel di Sangro: Prisco incanta, in campo Alisson e Gutierrez Rientra il brasiliano. Lo spagnolo si allena nonostante la trattativa col Bayer

Non c’è sole cocente né temperatura d'agosto che tenga: l’amore del popolo azzurro non conosce freni. Il terzo giorno di ritiro del Napoli a Castel di Sangro va in archivio con un vero e proprio sold out sulle tribune dello stadio "Teofilo Patini". File lunghe fin dalle prime ore del mattino sotto un sole battente per accaparrarsi un posto in gradinata e spingere la squadra in questa seconda fase di preparazione pre-settimanale.

Un entusiasmo travolgente che sul terreno di gioco si è tradotto in una seduta tattica intensa, dove non sono mancati spunti d'interesse sia tecnici che di mercato.

Geometrie e precisione: il sinistro di Prisco incanta, Lobotka non sbaglia mai

Il piatto forte della giornata sul campo ha riguardato il lavoro sulla circolazione e sull'ampiezza. Sotto gli occhi attenti dello staff, si sono visti esercizi specifici di lancio lungo da centrocampo verso gli esterni d'attacco.

A prendersi la scena in questa trasmissione di palla è stato il giovanissimo Prisco, che ha messo in mostra un piede sinistro di rara delicatezza e precisione millimetrica. Accanto a lui, il solito maestro Lobotka, che ha disegnato traiettorie perfette ad azionare le catene laterali.

Le notizie dal campo: rientri, mercato e sospiro di sollievo per Hojlund

L'attenzione si è poi focalizzata sui singoli:

Alisson in gruppo: Buone notizie per l'esterno, che si è regolarmente allenato con i compagni superando il lavoro differenziato svolto nei giorni scorsi.

Gutierrez al centro della scena: Il terzino è sceso in campo con grande professionalità e la solita concentrazione, al netto delle caldissime voci di mercato che lo vedono a un passo dal trasferimento al Bayer Leverkusen.

Hojlund c'è: Il sospiro di sollievo più grande per l'ambiente riguarda l'attaccante danese. Dopo la botta rimediata ieri che lo aveva costretto ad abbandonare il campo in anticipo, Hojlund è apparso regolarmente sul terreno di gioco. L'uscita di ieri è stata dunque una semplice misura precauzionale: l'allarme è rientrato del tutto.