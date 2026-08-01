Cento anni SSC Napoli: gli auguri di Hamsik, Careca, Lavezzi e tanti altri! Centenario Napoli: tutti gli auguri dei calciatori che hanno vestito la maglia azzurra

Cento anni di Napoli. Oggi la città e gli appassionati di calcio si uniscono per celebrare un traguardo storico: un secolo, dal 1926 al 2026. Ieri c'è stata la festa organizzata dai tifosi, che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone; oggi sarà il momento dell'evento organizzato dal club, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.

La storia della SSC Napoli passa attraverso tutte le emozioni che i suoi protagonisti hanno regalato ai tifosi. Tanti dei calciatori che hanno vestito la maglia azzurra hanno pubblicato un messaggio di auguri per il Napoli.

Napoli: gli auguri dei calciatori per il Centenario

Tanti i messaggi sui social, da azzurri attualmente in rosa ad altri che hanno fatto parte della storia di questo club.

Il Pocho Lavezzi ha scritto: «Cent'anni di un amore che non si può spiegare, si sente. Orgoglioso di aver fatto parte di questa storia». Anche Ghoulam - «Per sempre onorato di essere parte di questa bellissima storia» - e Maggio - «Fiero ed orgoglioso di aver fatto parte di questa grande storia. 100 anni di pura passione calcistica ma soprattutto di amore infinito».

Anche Antonio Careca ha pubblicato un lungo messaggio di auguri per i cento anni della SSC Napoli:

«Ci sono posti che cambiano una carriera. E ci sono posti che cambiano la vita. Per me, Napoli è stata entrambe le cose. Indossare questa maglia significava rappresentare una città appassionata, un popolo che vive il calcio come nessun altro. Ogni gol, ogni abbraccio, ogni vittoria rimangono vivi nella mia memoria. Cento anni di storia non si costruiscono solo con i titoli, ma con le persone che hanno reso e continuano a rendere questo club una famiglia. Grazie Napoli e grazie a tutti i tifosi che sono pazzi per noi. Il mio cuore sarà sempre azzurro».

La lettera di Marek Hamsik alla SSC Napoli

Di seguito la lettera pubblicata via social da Marek Hamsik, storico capitano azzurro:

Ci sono storie che finiscono e altre che non finiranno mai. La mia storia con Napoli durerà per sempre. Per 12 anni ho avuto l’onore di indossare questa maglia e di esserne il capitano. In ogni partita ho dato tutto me stesso, perché rappresentare questi colori è stato il più grande privilegio della mia carriera. Napoli mi ha accolto come un figlio e mi ha regalato emozioni che nessuna parola potrà mai descrivere. L’affetto della sua gente è un dono che porterò nel cuore per tutta la vita. Oggi celebriamo 100 anni di una storia unica. Auguri alla mia squadra, alla mia città e a un popolo che ha trasformato il calcio in amore. Buon compleanno, Napoli

Cannavaro, Ferrara e Cavani: i messaggi per il Napoli

Anche i fratelli Cannavaro si sono uniti ai messaggi di auguri per il Napoli: «Tutto è iniziato al Paradiso, e un paradiso è stato per sempre», ha scritto Fabio. Edison Cavani ha pubblicato un'iconica foto in maglia azzurra con didascalia: «100 anni del Napoli del mio cuore». Anche Lorenzo Insigne, Koulibaly e Dzemaili hanno scritto un proprio augurio al Napoli. Ma anche Santacroce, Calaiò e chiaramente giocatori del Napoli attuale.

«Dai vicoli ai grandi stadi, dalle sfide più difficili alle vittorie lucenti: questo secolo è profondamente azzurro e racconta l’orgoglio immortale di essere napoletani. Fiero di aver contribuito a scrivere un pezzetto di una storia immensa», ha scritto Ciro Ferrara.