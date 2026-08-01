Castel di Sangro day 2: colpo per Hojlund che esce prima dal campo In campo anche Miguel Gutierrez al centro di una trattativa col Bayer Leverkusen

Intensità, agonismo e qualche attimo di apprensione: non si risparmia il Napoli nel secondo giorno di ritiro in terra abruzzese. Massimiliano Allegri continua a spingere sull'acceleratore, imponendo ritmi serrati e sessioni di lavoro decisamente vigorose per mettere benzina nel motore azzurro.

Tensione in campo: stop per Højlund e Rafa Marín

La seduta è entrata subito nel vivo con un'esercitazione ad alta intensità incentrata sulle transizioni 3 contro 2. Ed è proprio durante questa fase che si sono registrati i momenti di maggior tensione della mattinata. Rasmus Højlund è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco a causa di un duro colpo subito in un contrasto. Stessa sorte poco dopo per Rafa Marín, a sua volta fermato da un pestone. Le condizioni di entrambi verranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore, ma la loro uscita dal campo ha fatto scendere un velo di apprensione tra i presenti.

McTominay trascinatore, Gutierrez presente tra le voci di mercato

Nel prosieguo della sessione, spazio alla consueta partitella a ranghi misti dove a rubare la scena è stato ancora una volta Scott McTominay. Lo scozzese, apparso già in grande spolvero, ha deliziato i tifosi con giocate di spessore e un'energia straripante, raccogliendo le acclamazioni a scena aperta della tribuna.

In campo si è visto regolarmente anche Miguel Gutiérrez: lo spagnolo ha lavorato con la massima professionalità al gruppo, nonostante sullo sfondo rimangano fortissime le sirene di mercato che lo vorrebbero sempre più vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen.

Entusiasmo in crescita: stasera la festa del Centenario

Attorno alla squadra si respira un clima di crescente entusiasmo. Presenze in costante aumento sulle tribune del Patini, anche se il vero e proprio "tutto esaurito" è atteso a partire dai prossimi giorni. L'attenzione di tutto l'ambiente azzurro è infatti proiettata alla serata di oggi, quando prenderanno il via i festeggiamenti in città per il Centenario del club.