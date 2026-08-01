Centenario Napoli, video da brividi del club: «Altri 100 anni di emozioni» Oggi il Napoli festeggia i suoi Cento anni: il club ha realizzato un video emozionale sul tema

Il 1° agosto 1926 è la data che il popolo partenopeo ha scelto per collocare l’inizio della storia del calcio a Napoli. Oggi, un secolo dopo, SSC Napoli celebra il proprio Centenario con “Napoli 100”, una manifestazione diffusa nel cuore della città, e con un video hero che racchiude il significato più profondo della campagna.

L'attrice partenopea Cristiana Dell’Anna presta la voce e lo sguardo al racconto di questo passaggio cruciale della storia del club azzurro. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO REALIZZATO DALLA SSC NAPOLI PER IL CENTENARIO AZZURRO.

La città di Napoli nei festeggiamenti del Centenario azzurro

Come spiega stesso il club tramite comunicato stampa, il video attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Dalle strade di Forcella ai panorami di Posillipo, dall’inconfondibile profilo di Palazzo dello Spagnolo al cantiere della nuova stazione Capodichino della metropolitana.

Le immagini di questi luoghi si intrecciano con quelle che hanno consegnato alla storia alcuni dei calciatori più rappresentativi del Club. «SSC Napoli si affaccia così sul secondo secolo di vita con orgoglio per il cammino compiuto e con il desiderio di rendere eterno questo tempo», scrive così il club stesso.

La dedica della SSC Napoli ai tifosi azzurri

«Ai nostri tifosi, che oggi attendiamo nelle strade per vivere insieme una giornata destinata a entrare nella storia, rivolgiamo l’augurio più autentico: altri cento anni di emozioni indelebili», così la SSC Napoli.

Di seguito il testo della poesia recitata nel video:

Sacro è 'stu juorno 'e festa

ca sulo 'nu miraculo pò ffà cchiù bello ancora.

E allora, San Gennà, fa' ca st'allerìa nunn' ha dda fernì maje.

Pe' cient'anne

Sulo 'a fede era 'o ppane nuosto, quanno nu' ttenevemo niente.

Ma mo ca stregnimmo tutte 'e stelle, pure 'o sole 'ncielo tene n'ata faccia.

Grazie a Ddio e grazie a Ddios.

Pe' cient'anne

Nate e ccrisciute cu 'o stesso culore 'mpietto e 'nfaccia ê mmure.

Sempe assieme, comme frate e ssore

ca ogne ddumeneca tornano dint'â stessa casa.

Pe' cient'anne

Napule mia, tu sola saje 'o šcuro che avimmo visto.

Mo prega, chiagne e ttifa cu nnuje.

Perchè chisto è 'o mumento. Chisto è 'o mumento nuosto.

Pe' cient'anne

E prutieggece, a nnuje ca pure quanno ce perdimmo

sapimmo sempe addó turnà, a nnuje ca dint' a 'stu stadio ce scurdammo 'e tutte cose.

A nnuje ca nun te chiedimmo niente.

Sulo… 'e fermà 'o tiempo e fà durà 'sta grazia

Pe' cient'anne

…E ppure 'e cchiù.