Il pallone, i dettagli e la porta stretta: cosa ci lascia Castel di Sangro Il tempo del cantiere sta per finire, quello del campo sta per cominciare: cosa va, cosa non va

Castel di Sangro chiude i battenti e restituisce un Napoli in piena fase di gestazione. Niente verdetti definitivi — agosto non ne ha mai pronunciati di credibili —, ma una serie di indizi chiari su dove questa squadra stia andando e su quali nodi debba ancora sciogliere.

Tra sedute tattiche, carichi di lavoro e le prime uscite, ecco il bilancio di quello che ha raccontato il ritiro abruzzese.

1. Il sorriso tra i piedi e la regia di Magnanelli

La prima sensazione che resta negli occhi è il clima sul campo: c’è un’evidente e diffusa contentezza nel toccare spesso la palla. Non è una critica alla matrice più fisica della gestione precedente, né un’automatica garanzia di successi futuri, ma un dato di fatto psicologico e tattico.

In questo contesto si incastra perfettamente il lavoro di Francesco Magnanelli. Il responsabile dell’area tecnica non si limita a osservare a bordo campo: la sua presenza durante le esercitazioni è debordante, tra urla di incitamento e correzioni continue. Un dettaglio quasi poetico? Nelle esercitazioni sul tiro da fuori, il migliore era sistematicamente lui, capace di infilare la palla all’incrocio con una regolarità disarmante. Un piccolo segnale di leadership e credibilità agli occhi del gruppo.

2. L’equazione del gol: un rebus da risolvere

Al di là dell’ampio punteggio contro il Salonicco, il vero tema emerso in Abruzzo è una certa, strutturale difficoltà a capitalizzare la mole di gioco.

Se si guarda al recente passato — alla macchina da gol del 4-3-3 sarriano sostenuta dai numeri monstre di Insigne e Callejón — la differenza è evidente. L'attuale batteria di esterni (Politano, Neres, Lang, Alisson) fatica, persino sommando i contributi individuali, ad assicurare quel bottino di 20-30 reti a stagione. Con un Hojlund ancora a secco, la questione non è giudicare la rosa "scarsa" o "forte" — questo Napoli è innegabilmente competitivo —, ma capire come distribuire il peso offensivo. Se gli uomini d'attacco non hanno tanti gol nel serbatoio, servirà trovare soluzioni tattiche alternative per riempire l'area o valutare gli ultimi accorgimenti sul mercato.

3. De Bruyne e la gestione dell'ambiente

Su due singoli si è concentrata l'attenzione degli spalti:

Kevin De Bruyne: Al di là della doppietta messa a segno, il fuoriclasse belga è palesemente ancora in ritardo di condizione. Nessun allarmismo: le sue qualità non sono in discussione e, una volta trovata la brillantezza atletica, il suo peso specifico sull'impianto di gioco sarà enorme.

Lorenzo Lucca: La gestione del centravanti da parte del pubblico merita una riflessione. Passare dall'entusiasmo sviscerato al coro "Lucca Lucca" al fischio assordante per uno stop sbagliato nel giro di tre minuti non aiuta un calciatore che cerca certezze. Che il suo futuro sia a Napoli o altrove, l'equilibrio dell'ambiente resta un ingrediente fondamentale.

4. Il nodo tra i pali

L'ultimo punto interrogated riguarda la porta. Le incertezze mostrate nelle uscite abruzzesi sia da Meret che da Milinkovic-Savic confermano una sensazione nota: la convivenza e il dualismo aperti non stanno giovando a nessuno dei due. Un portiere vive di serenità e gerarchie chiare; continuare a navigare nell'ambiguità rischia di trasmettere insicurezza a tutto il reparto difensivo.