Napoli-Bologna, ancora panchina per Beukema: le ultime sulle sue condizioni Beukema non partirà titolare contro il Bologna: il punto sulle sue condizioni

Dopo tre sconfitte consecutive, gli azzurri di Massimiliano Allegri si preparano a scendere in campo allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Bologna di Domenico Tedesco. Il tecnico dovrà fare a meno di McTominay, Giovane, Meret ed Alisson Santos - gli ultimi due infortunatisi contro l’Arsenal mercoledì sera. Molto probabilmente tra le fila dei titolari sarà presente Noa Lang, assente per motivi disciplinari nella lista convocati nella gara di Champions League.

In panchina, e non ancora tra i titolari, ci sarà Sam Beukema. Il difensore deve ancora disputare la sua prima partita da titolare in questa stagione con Allegri a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo sin dal ritiro di Dimaro.

Infortunio Beukema: come sta il calciatore?

Secondo quanto riguarda l’edizione odierna de Il Mattino, il calciatore non è ancora al 100% motivo per cui partirà dalla panchina anche domenica alle 18. Al suo posto scenderà in campo Rafa Marin, che in queste ultime uscite ha disputato prove convincenti.

Il quotidiano racconta però che appena il calciatore olandese sarà nuovamente al meglio della forma completerà lui il reparto difensivo al fianco di Rrahmani.