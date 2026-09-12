IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A testa alta Contro l'Arsenal il Napoli ha difeso a oltranza negli ultimi 20-25 metri, subendo pure le ripartenze

A me questa storia di un "Napoli a testa alta" contro l'Arsenal al Maradona non mi convince. Gli azzurri hanno difeso a oltranza negli ultimi 20-25 metri, subendo pure ripartenze micidiali. La quota di rischio di prendere gol è stata la più alta degli ultimi anni e infatti i Gunners si sono divorati almeno 6 clamorose palle gol. A fronte di ciò la squadra partenopea ha sbagliato la maggior parte delle ripartenze. E questo a causa della scarsa qualità dei suoi calciatori. Eccetto Kevin De Bruyne che, pur con le sue colpe, è parso il solo in grado di creare qualcosa. Restano immutati i dubbi su chi debba segnare e su chi, invece, debba difendere.