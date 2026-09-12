Napoli-Bologna, Allegri: «Anguissa out! Domani risultato più che prestazione» Mister Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa pre Napoli Bologna

Domani il Napoli scenderà in campo contro il Bologna di Domenico Tedesco e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di alcuni interpreti a causa di vari infortuni. In casa Napoli infatti si contano più assenze: Meret, McTominay, Giovane, Santos ed anche Anguissa, secondo quanto reso noto dal tecnico in conferenza stampa prepartita.

Di seguito le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna:

«Domani abbiamo la possibilità di iniziare a vincere in casa: ci sono poche chiacchiere da fare, conosciamo il momento in cui siamo. 3 sconfitte di fila: c'è poco da parlare e soltanto da fare».

Out Anguissa in Napoli-Bologna: l’annuncio di Allegri

«Anguissa fuori, con McTominay, Marianucci, Giovane, mentre Neres sta meglio, Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara nel migliore dei modi. Domani è una partita di grande responsabilità»

«È vero che abbiamo affrontato il Como, l'Inter e l'Arsenal, ma sicuramente se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, in entrambe le fasi, evidentemente manca qualche pezzetto che va fatto domani per vincere la partita e non è facile. In questi momenti si vede più nero di quello che è: alla fine le prestazioni sono un conto, ma il risultato ti condiziona. Domani è fondamentale il risultato e serviranno tutti».

«De Bruyne? Ha fatto una buona prestazione, di lui sono contento come di tutti, ma se questo non basta tutti dobbiamo fare di più. La responsabilità domani è importante, il risultato domani va davanti alla prestazione. Attraverso la prestazione bisogna fare risultato, ma ci sono anche gli avversari. Anche a me piacerebbe tenere la palla 90 minuti e fare 30 tiri, ma ci sono anche gli avversari ed in quei momenti non devi subire. Abbiamo subito, ma abbiamo anche avuto occasioni. Se finora non è bastato, serve di più».