Napoli-Frosinone, da domani in vendita i biglietti per il match: prezzi ed info Napoli e Frosinone si affronteranno il 10 ottobre alle 20:45: domani in vendita i biglietti

Il Napoli tornerà in campo, dopo la corrente lunga sosta di campionato, sabato 10 ottobre alle 20:45 contro il Frosinone per la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci da un pareggio in trasferta con la Fiorentina, mentre la squadra di Alvini ha conquistato tre punti in casa contro il Como.

Come comunicato dal club azzurro, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 24 settembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Frosinone.

Napoli-Frosinone: i prezzi dei biglietti

La vendita dei biglietti per il match contro il Frosinone, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1: Dalle ore 12:00 di giovedì 24 Settembre 2026 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 30 Settembre 2026) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.

Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3: avrà inizio alle ore 15:00 di venerdì 2 ottobre 2026 e terminerà ad esaurimento posti), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2: Dalle ore 12:00 di giovedì 1° ottobre 2026 e fino alle ore 12:00 di venerdì 2 ottobre), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Di seguito i prezzi per la Fase 1 e 2 e per la Fase 3: