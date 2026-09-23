Futuro Anguissa in bilico: la richiesta del calciatore e la volontà del club Quale futuro per Anguissa? C'è distanza tra il Napoli ed il centrocampista camerunense

Frank Zambo Anguissa è nuovamente fermo ai box a causa di una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra, come riferito dal club tramite una nota medica nella giornata di ieri. Il calciatore, quindi, ha iniziato l'iter riabilitativo e potrà sfruttare la lunga sosta per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Sul centrocampista camerunense, però, restano vivi altri discorsi legati al rinnovo ed alla futura permanenza in azzurro. Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe l'intenzione di prolungare il contratto ad Anguissa per altri 3 anni, ma alle medesime condizioni economiche attuali.

Futuro Anguissa: la volontà del calciatore

Se da un lato vi è la volontà del club, però, dall'altro c'è quella del calciatore e del suo entourage. La Rosea riporta che il desiderio del calciatore sarebbe quello di ottenere un importante adeguamento contrattuale dal punto di vista economico. Alla base della richiesta ci sarebbe una promessa fatta dal club dopo la vittoria dello scudetto.

Il futuro del calciatore attualmente è in bilico. Nei prossimi mesi si lavorerà per trovare un'intesa oppure si valuterà la cessione. Il Napoli dovrà quindi decidere come muoversi.