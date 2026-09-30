IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Titolari e riserve Da una parte Kayode svenduto in Premier League titolare in Nazionale dall'altra il Napoli...

Tutto facile per l'Italia. A Mancini è bastato mettere contro la Turchia un terzino destro di (vera) spinta, tal Michael Kayode, per riportare un senso di pugna nella triste compagine nazionale. La storia del bravo ventiduenne, di nascita piemontese e di genitori nigeriani, attualmente in forza al Brentford in Premier League, è del tutto emblematica di cosa sia diventato il calcio del Belpaese. Di proprietà della Fiorentina, dopo non aver visto quasi mai il campo con Palladino, viene ceduto l'anno scorso in Inghilterra per 17 milioni di euro. Oggi ne vale due volte e mezzo. Mentre il Napoli rinnova la sua riserva in nazionale fino al 2030.