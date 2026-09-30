Infortunio Buongiorno, quando è previsto il rientro in campo? Le ultime Come sta Alessandro Buongiorno? Il calciatore del Napoli è rientrato a Castel Volturno

Il Napoli è al lavoro a Castel Volturno nel corso di questa lunga sosta per preparare la sfida contro il Frosinone ed in generale la ripresa del campionato e della Champions League. Il gruppo allenato da Massimiliano Allegri è stato impegnato questa mattina svolgendo attivazione fisica e esercitazione tecnica con chiusura di sessione con un lavoro metabolico.

Diversi i rientri a Castel Volturno, tra cui Scott McTominay e Giovane - attesi in campo al termine della sosta - ed Alessandro Buongiorno, tornato con i compagni ieri, ma il cui iter di ripresa sarà più lungo. Il calciatore ha infatti iniziato un percorso di rieducazione in palestra.

Infortunio Buongiorno: quando rientra in campo?

Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Buongiorno ha iniziato a Castel Volturno la seconda fase del proprio programma di recupero, dopo aver seguito la prima parte a Torino. L'intervento subito di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, però, lo costringerà ancora a diversi mesi di stop.

Il quotidiano prevede un possibile ritorno a disposizione di Allegri del difensore centrale verso l'inizio del 2027. Il Napoli dovrà fare a meno di lui ancora per diverso tempo.