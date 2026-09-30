Mercato Napoli: si ritorna alla "linea verde" Occhi puntati su profili come Asane Sow e Mamadou Coulibaly

Riflettori puntati sul campo per preparare le dieci sfide consecutive che attendono il Napoli alla ripresa, ma con uno sguardo attento alle strategie di mercato. Se nelle prime settimane di stagione la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis si è vista poco, dietro le quinte il canale di comunicazione con il Direttore Sportivo Giovanni Manna e il tecnico Massimiliano Allegri è più che mai attivo e costante.

L'obiettivo immediato è spingere sull'acceleratore nella striscia di gare che separa gli azzurri dalla prossima sosta. Tuttavia, la dirigenza guarda già alla finestra di riparazione di gennaio con un'idea chiara: cogliere le opportunità giuste e ritornare a investire su quei profili giovani e di prospettiva su cui si era derogato nelle ultime sessioni.

Gli occhi del Napoli su Sow, Coulibaly e l'opzione Szymanski

Dopo una sessione estiva caratterizzata da un sostanziale bilancio a saldo zero, gennaio potrebbe regalare ad Allegri qualche tassello mirato per completare l'organico. Tra i nomi segnati in rosso sul taccuino di Manna spicca quello di Asane Sow, 20enne esterno italiano in forza al Basilea con un passato nella Pro Vercelli, profilo che rispecchia appieno la linea verde societaria.

Particolarmente delicata è poi la situazione a centrocampo, dove pesa il nodo legato al futuro di Frank Anguissa: con il contratto in scadenza e le trattative per il rinnovo attualmente in alto mare, il Napoli si sta guardando intorno. L'attenzione si è spostata in Ligue 1, dove viene seguito con grande interesse Mamadou Coulibaly, mediano mancino classe 2004 di proprietà del Monaco. Sul piatto resta anche il nome di Sebastian Szymanski, ventisettenne in forza al Rennes, profilo di maggiore esperienza ma che contrasta parzialmente con la politica dei giovanissimi.

In difesa, infine, non è mai tramontata la pista che porta a Oumar Solet, centrale dell'Udinese da tempo inserito nella lista dei gradimenti della dirigenza partenopea.

La risorsa interna: i rientri dagli infortuni

Prima ancora che dal calciomercato invernale, le prime risposte per Allegri arriveranno dall'infermeria. Il tecnico toscano attende infatti di poter contare a pieno regime su una rosa finalmente al completo.

Gli acciaccati delle ultime settimane sono tutti sulla via del totale recupero: elementi chiave e pedine di rientro come Scott McTominay, Alisson Santos, Leonardo Spinazzola e Giovane rappresenteranno i veri primi "acquisti" per affrontare un ciclo di partite che si preannuncia decisivo per le ambizioni del Napoli.