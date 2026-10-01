Napoli: difficile vedere McTominay in campo contro il Frosinone Personalizzato in campo per lo scozzese a Castel Volturno

Lavoro intenso a Castel Volturno per il Napoli, che sfrutta la sosta per fare il punto sugli infortunati e accelerare i percorsi di recupero. Tra campo e palestra, lo staff medico azzurro gestisce con prudenza diversi elementi chiave, ponendo massima attenzione ai tempi di rientro per evitare ricadute.

McTominay al rientro: c'è una data per lo scozzese

La notizia più attesa riguarda Scott McTominay, presente al centro sportivo e pienamente concentrato sul percorso di riabilitazione. Il centrocampista scozzese è reduce da un intervento di ablazione cardiaca, necessario per correggere alcune aritmie benigne di cui soffriva già ai tempi dei Mondiali.

Dopo le prime sessioni in palestra, il giocatore ha ripreso a correre e sta svolgendo un lavoro personalizzato sul campo. Tuttavia, la parola d'ordine resta la cautela: McTominay salterà quasi certamente la sfida contro il Frosinone al rientro dalla sosta, così come gli impegni con Villarreal e Venezia. Il suo ritorno tra i convocati è ipotizzabile per la gara di Champions League contro il Bodo/Glimt o per il big match casalingo contro la Roma del prossimo 24 ottobre.

La situazione degli altri azzurri: segnali positivi da Giovane

Dall'infermeria arrivano buone notizie per Giovane, che ha compiuto un passo avanti reintegrandosi parzialmente in gruppo e svolgendo una porzione di allenamento insieme ai compagni.

Lavoro differenziato tra campo e palestra, invece, per Marianucci, Meret e Spinazzola, che proseguono la tabella marciante verso il pieno recupero. Iter esclusivamente incentrato sulla palestra per Alisson e Anguissa, ancora impegnati nella fase riabilitativa.

Buongiorno a Castel Volturno: rientro fissato tra fine anno e inizio 2027

A Castel Volturno è presente anche Alessandro Buongiorno, al lavoro dopo l'intervento chirurgico dello scorso 23 luglio. Per il difensore si prospetta una strada ancora lunga: tra la fase di riatletizzazione e il definitivo recupero agonistico occorreranno almeno altri due mesi e mezzo. L'obiettivo dello staff è di riaverlo a disposizione tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio 2027.