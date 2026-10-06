IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il dito e la mano La Nations League doveva sostituire le "inutili e poco stimolanti amichevoli". E, invece...

Perfino Xavier Hernández i Creus, detto Xavi (nella foto) - uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio e oggi allenatore della nazionale olandese (non poteva che essere così, e chi ha qualche primavera in più sa di cosa parlo) - lo ha detto: "Non si possono giocare 4 partite in 10 giorni. Programmare un calendario così fitto tre mesi dopo il mondiale significa andare in cerca di guai". E pensare che la Nations League nasceva per volere di un certo Michel Platini "solo" per sostituire le "inutili e poco stimolanti amichevoli". Poco dopo l'ex juventino sarebbe svanito nel nulla. E chi lo ha sostituito ha pensato bene di prendersi il dito con tutta la mano.