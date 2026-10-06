Operaio morto dopo essere stato lasciato in strada: "Atto criminale" Nappi, Lega: "Pene massime per i responsabili"

"Stando a quanto emerso dalle indagini di magistratura e forze dell’ordine, ci troviamo davanti a un’azione criminale che denota spregio totale per la vita umana. Per un atto del genere, ci aspettiamo il massimo della pena nei confronti dei responsabili.

Salvatore Calignano non è soltanto l’ennesimo morto sul lavoro, ma è prima di tutto la vittima di un omicidio. Vicinanza e solidarietà ai familiari dell'operaio, con la speranza che possano avere presto giustizia".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.