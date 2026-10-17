IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un po' di equilibrio De Bruyne e un Napoli che continua a fornire prestazioni deludenti

Confesso di essere un po' sorpreso. Kevin De Bruyne è un fuoriclasse e non può essere ridotto a semplice gregario. Men che meno considerato un giorno Re Sole in persona e 72 ore dopo l'ultimo dei suoi maniscalchi. Un po' di equilibrio sarebbe auspicabile. Tanto più se la sua posizione in campo non dipende da lui, anche se Massimiliano Allegri dopo Villarreal ha fatto intendere che il belga non avrebbe rispettato le disposizioni tattiche impartite. Che l'abbia chiamata "incomprensione" non cambia nulla. Resta il fatto che la qualità della sua prestazione - tanto mal giudicata dalla stampa nazionale - è peggiorata di concerto con la squadra.