IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A volte proprio niente E' oramai stucchevole la divisione tra i difensori di Allegri e Manna e i detrattori

Confesso di essere stufo della oramai stucchevole divisione del sempre più variegato universo degli opinionisti sportivi in difensori a spada tratta di Massimiliano Allegri e Giovanni Manna e loro detrattori. Soprattutto se questi ultimi sono additati al pubblico ludibrio come incompetenti o, peggio, traditori. Il calcio, in definitiva, è uno sport semplice. C'è una squadra che ha risorse economiche che le permettono di costruire un parco giocatori di un certo valore e un'altra che non gode della stessa fortuna. Ma questo non significa a priori che sia più debole o giochi peggio. Solo che ha meno possibilità di vincere. Ma questo non è tutto. A volte proprio niente.