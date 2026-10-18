Volley, buona la prima per l'Union Napoli in A2: festa al PalaVesuvio Primi tre punti storici per l'Union Napoli che batte Macerata alla prima in casa al PalaVesuvio

Buona la prima per la Union Napoli. All’esordio davanti al pubblico partenopeo, nella nuova casa del ‘PalaVesuvio’ i ragazzi di coach Graziosi sbagliano poco o nulla e si regalano i primi 3 punti della stagione. Rempel con 15 punti e Raffaelli con 13 vincenti sono senza dubbio i protagonisti assoluti del match.

Domenica prossima, 25 ottobre, si ‘vola’ in trasferta: sfida a Belluno Volley. Commovente il pubblico accorso al palazzetto di via Argine: Napoli, la Campania e il Sud Italia, hanno voglia di grande pallavolo. E di scrivere nuovamente la storia!

Union Napoli-Macerata: la partita

Nel primo set Napoli prova ad allungare subito ma la Gruppo Fisiomed Macerata prova a tenere botta fino al primo tempo di Volpato che porta i partenopei sul 15-12. Il primo ace della stagione di Rempel regala il +4 e l’allungo (17-13, time-out coach Giannini). L’opposto canadese è la punta di diamante della Union e lo dimostra con un clamoroso mani e fuori che vale il 19-13. Coach Graziosi è costretto a fermare il gioco per 30 secondi quando i marchigiani stampano il 22-19. Raffaelli rimanda indietro gli avversari, 5 set point (24-19). L’errore di Dadash porta la contesa sull’1-0 (25-20).

Il secondo set è un punto a punto fino al muro su Rempel che porta Macerata sul +2 (7-9). La Union Napoli inizia ad accelerare, monster block di Volpato e coach Giannini è costretto a chiedere un time-out all’arbitro per fermare la ‘corsa’ dei partenopei. Cianciotta dai 9 metri è implacabile, ricezione piegata e 21-15. Quando Novello si ferma sul nastro, il tabellone dice 24-18. Ben sei set point a disposizione di Cavanna e compagni. Il primo viene annullato ma non il secondo: 25-19 con Rempel e 2-0.

Nell'ultimo set Raffaelli vola sul muro, poi trova anche l’ace: 8-5 in un PalaVesuvio che esalta le gesta in campo dei ragazzi di coach Graziosi. Sulla successiva diagonale vincente di Cianciotta (9-5) arriva il primo stop richiesto da Macerata. Il tocco di seconda dell’esperto palleggiatore di Napoli, Cavanna, porta la sfida sul 17-13. Due diagonali vincenti di Raffaelli chiudono praticamente la gara: 22-18, con Macerata ormai in ginocchio. Quando Plaskie pesta la linea dei 3 metri ci sono 5 match point, ne basta uno: Rempel chiude 3-0 e 25-19. Tre punti per Napoli.