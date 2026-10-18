La Napoli Women cala il poker a Sassuolo: prima vittoria e tripletta di Dompig

Primi tre punti della stagione per la Napoli Women alla terza giornata di campionato

la napoli women cala il poker a sassuolo prima vittoria e tripletta di dompig

Quattro reti in trasferta, una prestazione concreta e la consapevolezza di poter proseguire il proprio percorso con rinnovata fiducia. La Napoli Women riparte da questa vittoria con il Sassuolo dopo le prime due sconfitte

Napoli.  

La Napoli Women conquista la prima vittoria nel campionato di Serie A Women Athora 2026/27, imponendosi con un netto 4-1 sul campo del Sassuolo nella terza giornata.

Una prestazione convincente per la formazione guidata da Alessandro Spugna, che torna dalla trasferta emiliana con tre punti importanti e una bella prova di squadra. Protagonista assoluta Chanté-Mary Dompig, autrice di una tripletta, insieme a Michela Giordano, che ha aperto le marcature.

Sassuolo-Napoli Women: il racconto della partita

Allo stadio Enzo Ricci, le azzurre partono con determinazione e indirizzano subito la gara. Bastano dieci minuti a Michela Giordano per sbloccare il risultato e portare avanti la Napoli Women. Al 19' arriva già il raddoppio, firmato da Dompig, che permette alle ospiti di prendere il controllo del punteggio e chiudere la prima frazione sullo 0-2.

La squadra di Spugna riparte con lo stesso atteggiamento anche nella ripresa e al 50' trova la terza rete, ancora con Dompig. Il Sassuolo prova a rientrare in partita al 67', quando Lana Clelland trasforma un calcio di rigore accorciando le distanze. La reazione delle azzurre non si fa attendere: al 79' è ancora Dompig a trovare la via del gol, completando la sua tripletta personale e fissando il risultato sul definitivo 1-4.

Una vittoria importante per la Napoli Women, che raccoglie i primi tre punti della stagione e trova una risposta positiva dopo le prime due giornate di campionato. Quattro reti in trasferta, una prestazione concreta e la consapevolezza di poter proseguire il proprio percorso con rinnovata fiducia.

Il prossimo appuntamento per le azzurre sarà sabato 24 ottobre, quando allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola arriverà l'Inter.

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