La Napoli Women cala il poker a Sassuolo: prima vittoria e tripletta di Dompig Primi tre punti della stagione per la Napoli Women alla terza giornata di campionato

La Napoli Women conquista la prima vittoria nel campionato di Serie A Women Athora 2026/27, imponendosi con un netto 4-1 sul campo del Sassuolo nella terza giornata.

Una prestazione convincente per la formazione guidata da Alessandro Spugna, che torna dalla trasferta emiliana con tre punti importanti e una bella prova di squadra. Protagonista assoluta Chanté-Mary Dompig, autrice di una tripletta, insieme a Michela Giordano, che ha aperto le marcature.

Sassuolo-Napoli Women: il racconto della partita

Allo stadio Enzo Ricci, le azzurre partono con determinazione e indirizzano subito la gara. Bastano dieci minuti a Michela Giordano per sbloccare il risultato e portare avanti la Napoli Women. Al 19' arriva già il raddoppio, firmato da Dompig, che permette alle ospiti di prendere il controllo del punteggio e chiudere la prima frazione sullo 0-2.

La squadra di Spugna riparte con lo stesso atteggiamento anche nella ripresa e al 50' trova la terza rete, ancora con Dompig. Il Sassuolo prova a rientrare in partita al 67', quando Lana Clelland trasforma un calcio di rigore accorciando le distanze. La reazione delle azzurre non si fa attendere: al 79' è ancora Dompig a trovare la via del gol, completando la sua tripletta personale e fissando il risultato sul definitivo 1-4.

Una vittoria importante per la Napoli Women, che raccoglie i primi tre punti della stagione e trova una risposta positiva dopo le prime due giornate di campionato. Quattro reti in trasferta, una prestazione concreta e la consapevolezza di poter proseguire il proprio percorso con rinnovata fiducia.

Il prossimo appuntamento per le azzurre sarà sabato 24 ottobre, quando allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola arriverà l'Inter.