Infortuni Napoli: per Alisson almeno un mese di stop Ancora una lesione per il brasiliano

Ancora un infortunio, ancora uno stop che complica i piani di Massimiliano Allegri. Il Napoli perde nuovamente Alisson Santos, costretto a fermarsi proprio quando sembrava essersi lasciato alle spalle i precedenti problemi fisici. Il brasiliano, rientrato nel corso del secondo tempo della gara di Venezia, ha accusato un nuovo problema muscolare che gli esami strumentali hanno chiarito nella sua entità: lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro.

La diagnosi è arrivata dopo gli accertamenti effettuati presso il Pineta Grande Hospital. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo, mentre per lo staff medico sarà fondamentale monitorare l'evoluzione della lesione e valutare con prudenza le successive tappe del recupero.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

«Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo».

tempi di recupero: almeno un mese di stop

La lesione di medio grado al bicipite femorale comporta generalmente tempi di recupero nell'ordine delle 4-6 settimane, anche se la durata effettiva dello stop dipende dall'estensione del danno muscolare, dalla risposta alle terapie e dalla ripresa graduale dell'attività atletica. Nel caso di Alisson Santos, dunque, l'ipotesi di uno stop di almeno 4-5 settimane appare plausibile, ma non rappresenta una scadenza ufficiale fissata dal Napoli.

A rendere ancora più delicata la situazione è il fatto che il brasiliano si era appena riaffacciato sul terreno di gioco dopo il precedente infortunio. Un nuovo problema muscolare impone inevitabilmente cautela: l'obiettivo non sarà soltanto recuperare il calciatore dal punto di vista clinico, ma anche evitare che un rientro affrettato possa esporlo a ulteriori ricadute.

Per stabilire una data attendibile per il ritorno in campo bisognerà quindi attendere gli aggiornamenti del club e verificare i progressi del percorso riabilitativo.

Allegri perde un'altra soluzione in attacco

Per il Napoli si tratta di una nuova tegola in una fase della stagione in cui ogni assenza pesa sulle rotazioni offensive. Dopo Neres, anche l'altro brasiliano è costretto a fermarsi, riducendo le alternative a disposizione dell'allenatore azzurro.

Se lo stop dovesse effettivamente protrarsi per 4-5 settimane, Alisson rischierebbe di saltare diversi impegni tra campionato e coppe, con un possibile rientro soltanto nella seconda metà di novembre, a seconda della data effettiva dell'infortunio e dell'andamento del recupero.

La priorità, adesso, è evitare accelerazioni. Il Napoli aspetta il suo brasiliano, ma dovrà farlo senza forzare i tempi: dopo il nuovo stop, la prudenza diventa indispensabile.