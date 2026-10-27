Monza-Napoli, Allegri in conferenza: «Ho rinunciato al ricorso. Su Hojlund...» Massimiliano Allegri ha presentato la partita tra Monza e Napoli in conferenza stampa

Si ritorna subito in campo dopo il 3-3 contro la Roma: in questo turno infrasettimanale - valevole per la nona giornata di Serie A - il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà il Monza di Juric. La gara è fissata per domani - mercoledì 28 ottobre - alle ore 20:45 allo Stadio Brianteo.

Il tecnico del Napoli non potrà contare su Benoit Badiashile e su Leonardo Spinazzola, fermi per un altro infortunio. «Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra», come si legge da comunicato sul sito del Napoli.

Allegri pre Monza-Napoli in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito le parole di Massimiliano Allegri:

«Ricorso per la squalifica? Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso: non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, n.d.r.). Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita. Dispiace che non sarò in panchina, ma chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo».

«Siamo indietro in classifica e bisogna lavorare per migliorarla. Dobbiamo migliorare alcune situazioni di partita in cui pecchiamo in questo momento. I giocatori stanno migliorando la condizione, diversi sono stati fermi per due mesi. Con la Roma abbiamo fatto una buona gara: bisogna fare meglio nella distribuzione del gioco. Con la Roma abbiamo forzato quando potevamo gestire il possesso, sul 2-0 dovevamo distribuire meglio. Nei primi tempi abbiamo subito solo due reti, nel secondo tempo otto gol: questi sono dati su cui migliorare».

«Se davanti alla difesa gioca Lobotka hai delle caratteristiche da sfruttare; se ci gioca Gilmour è già diverso; con De Bruyne è più verticale, cambia il campo in un attimo: è questione di carattetistiche. Ti danno giocate diverse. De Bruyne è straordinariamente bravo a giocare a 50 metri, ma non può giocare tutte le partite, come le altre, poi i cambi diventano fondamentali».

«Vergara? È a disposizione, ha ottime qualità: è un esterno che ama giocare dentro al campo, un incursore, gli piace entrare in area, potenzialmente ha 7-8 gol in un campionato, ha le sue caratteristiche, deve migliorare in molti aspetti del gioco a livello di tattica e tecnica individuale».

«Lucca avrà sicuramente occasioni per giocare, aveva fatto un ottimo pre-campionato, aveva fatto dei gol, poi le pressioni le sente, ma ha dato disponibilità. La fiducia è importante nel calcio. Hojlund sta molto bene fisicamente, ora la partita la porta fino in fondo, non barcolla al 60', ha avuto tre occasioni importanti l'altro giorno ed ha fatto bene».