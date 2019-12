Abilitazione insegnamento alla scuola secondaria, come fare Gli italiani, vista la precarietà, vanno a conseguire l'abilitazione al titolo in Spagna

All’interno del complesso e mutevole mondo dell’istruzione italiano, ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria risulta essere una pratica molto difficile, che implica spesso attese infinite di concorsi, approvazioni di leggi e continui cambi di direzione, con grande sperpero di tempo, soldi ed energie.

L’alternativa possibile, praticata da sempre più laureati, è quella di conseguire l’abilitazione in Spagna, frequentando il Master en Formación del Profesorado, che permette di ottenere l’agognato titolo in maniera più semplice e rapida, ricevendo nello stesso tempo una preparazione completa e di alto livello, adeguata ad affrontare con tranquillità il mondo del lavoro.

Grazie a SIFE Formazione, valido centro attivo dal 2006, è possibile essere seguiti lungo ogni tappa di questo percorso, con la possibilità di valutare 2 diverse modalità di fruizione del Master: online e in presenza.

Con il Master online si può sfruttare l’opportunità di seguire le lezioni comodamente da casa, per il massimo della flessibilità di orari e senza dover affrontare trasferimenti. Tramite l’e-learning e il supporto di un tutor esperto spagnolo, si potranno in questo modo maturare tutti i crediti necessari per ottenere l’abilitazione.

La seconda opzione è quella di frequentare il Master in Spagna presso una università pubblica, per 8 mesi, godendo sempre dell’assistenza di SIFE Formazione per questioni didattiche, burocratiche e logistiche.

Sono disponibili ben 12 discipline tra le quali scegliere il proprio indirizzo per il Master, dopo accurata valutazione della relativa compatibilità con il proprio titolo di laurea. Si può spaziare da materie scientifiche come Chimica e Fisica, ad ambiti linguistici e letterari per arrivare a Economia ed Impresa ed Educazione Fisica, in modo da trovare il percorso che più si adatti ai propri interessi e agli studi già affrontati, evitando l’affannosa ricerca di un concorso di abilitazione all’insegnamento in Italia.

In ogni caso, sono necessarie alcune procedure per il riconoscimento dei titoli, inizialmente relative alla laurea italiana, che deve essere omologata a quella spagnola per poter accedere al Master; in seguito bisognerà invece procedere all’omologazione dell’abilitazione conseguita in Spagna al titolo italiano, passaggio fondamentale per poter finalmente svolgere la professione di insegnante in Italia. Le norme comunitarie facilitano queste procedure, ma è importante farsi aiutare in questi delicati passaggi da personale esperto e competente, che conosce le leggi e i più aggiornati decreti di riconoscimento del MIUR, in modo da ottenere risultati sicuri in tempi rapidi.

Seguendo questa strada, già in molti hanno ottenuto regolare abilitazione all’insegnamento, incrementando le proprie conoscenze linguistiche, approcciandosi a metodi formativi diversi e, in caso della versione presenziale del Master, vivendo anche una stimolante esperienza di vita in un altro paese.

Il Master en Formación del Profesorado viene scelto sempre più frequentemente perché permette di lasciarsi indietro le attese infinite e le troppe incertezze che caratterizzano la ricerca dell’abilitazione in Italia, dimostrando in questo modo la determinazione di molti giovani laureati a seguire il proprio sogno e a trovare una efficace soluzione alternativa per ottenere un’adeguata formazione e un titolo valido e riconosciuto.