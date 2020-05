Migranti: De Luca sfotte Salvini: "Al solito, non capisce" Salvini attacca "Non vuole italianii e accoglie 20mila migranti". De Luca: "Sono già in Campania"

Nella diretta di oggi De Luca ha parlato, preoccupato, anche dei migranti, 20mila, che si sposteranno tra Piana del Sele e Litorale Domitio.

Il centrodestra ha colto quello che ha considerato un assist e ci si è fiondato urlando allo scandalo coi vertici in primis.

Salvini infatti ha subito urlato “Vergogna, al governo e a De Luca che non vuole in Campania altri italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo di migliaia di stranieri. La Lega non cambia idea: prima gli italiani!"

De Luca però ha spiegato via social che quei migranti sono già presenti in Campania: ““In relazione ai migranti già presenti nei territori di Caserta e Salerno, che torneranno al lavoro con la riapertura delle aziende, – spiega De Luca – la Regione Campania impegnerà tutte le Asl in un lavoro attento di verifica dei contagi a tutela della salute dei cittadini campani. È un concetto semplice, tanto semplice da non essere alla portata di Salvini.

(Caro Denis, dai un’occhiata anche tu…ho la sensazione che tra poco dovremo chiamare gli infermieri)”.