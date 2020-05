Rientri, De Luca: "Positivi ai test? 17 negativi ai tamponi" Il governatore: "Situazione sotto controllo: continueremo a vigilare su autostrade e stazioni"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto attraverso Facebook per illustrare la situazione in Campania, sia sul caso rientri da nord che per quanto attiene al piano socio economico della Regione.



RIENTRI: “Eravamo preoccupati, ma la situazione è sotto controllo: sono rientrate oltre 2mila persone, arrivate con treni, auto, agenzie di autonoleggio. Abbiamo fatto 320 test rapidi per avere un primo screening e poi abbiamo fatto verifiche con 19 tamponi su situazioni sospette, ad oggi 17 sono negativi e aspettiamo altri 2 tamponi. All'Asl abbiamo registrato già 600 persone che adesso sono in isolamento”.



CONTROLLI. “Proseguiranno, sulle stazioni di Aversa, Caserta, Villa Literno e Napoli, Salerno e Benevento. Per le autostrade manterremo i controlli ai caselli Napoli Nord, Caserta Nord-Sud, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Caianello, ai caselli di Avellino est-ovest, Baiano, Benevento, Mercato Sanseverino, ai caselli di Grottaminarda, Lacedonia, ed oltre ovviamente all'aeroporto di Capodichino. Da Lunedì saranno consentiti gli ingressi alle isole, ci prepariamo ai massimi controlli per quelli che arriveranno ad Ischia, Procida e Capri”.



MIGRANTI : “Dato indicazione ad Asl di moltiplicare controlli su Migranti: che ne arrivano 20mila è un'idiozia. Ho detto che ritornano a lavorare. Faremo il doppio dei controlli”



MASCHERINE:” E' obbligatorio usarla, vi prego di rispettare le regole”.



IMPRESE: “Emesso già 4500 mandati di pagamento, nel giro di 24/48 ore le banche faranno gli accrediti. 3300 mandati di pagamento per professionisti e domani mandati pagamento per 20mila avvocati. Da metà maggio forse pagheremo contributi per studenti universitari”.



COMMERCIO: “Avremo incontri per poi dare indicazioni al Governo. Prima con ristoranti, bar, pasticcerie e poi col mondo dello Sport, poi con estetisti, parruucchieri, barbieri e così via”.