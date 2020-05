De Luca: "Senza nuovi casi dal 18 si potrebbe riaprire tutto" "Campania modello socioeconomico e sanitario per l'Italia"

Consueta diretta Facebook per il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che è partito ricordando il poliziotto morto a Secondigliano, l'operaio che ha perso la vita nell'esplosione ad Ottaviano e l'imprenditore suicida a Napoli. Poi si è soffermato sullo stato dell'arte: “Ora in fase 2 pensiamo alla ripresa economica, e vogliamo comportarci come abbiamo fatto per la sanità. Scelte chiare, senza perdere tempo, senza demagogia. Chi chiede riapertura tutale, come alcuni colleghi che strumentalizzano richiesta di lavoro la smetta di parlare: riapra tutto. Assumendosene la esponsabolità. Ma basta chiacchiericcio, chi dice apriamo domani sta creando le condizioni per chiudere dopodomani”.



SOSTEGNO A IMPRESE: “Campania è unica istituzione in Italia che in tre settimane ha fatto arrivare soldi nelle casse delle imprese. Già 40mila mandati di pagamento per le piccole imprese.



PENSIONI: Vogliamo chiudere accordo con Inps per fare arrivare a fine maggio l'aumento delle pensioni minime fino a 1000 euro fino a fine maggio. Parliamo di 250mila pensionati al minimo che arriveranno a 1000 euro, un aiuto concreto alle fasce più deboli.



Quello che stiamo facendo è un miracolo, nessuno in Italia ha fatto così e voglio dare una notizia a un ministro milanese sempre disinformato sul Sud: ha detto che una regione del Nord è l'unica ad aver stanziato fondi per sostegno ai fitti. Abbiamo varato un programma per fitti e contributi alloggiativi per quasi 70milioni di euro.



18 MAGGIO: Ragionevole, avendo aperto qualcosa il 4 maggio, vedere se ci saranno nuove fiammate. Se non ci saranno, potremo riaprire tutto, se registreremo focolai il ministro della Salute dovrà prendere altre decisioni.



CATEGORIE PRODUTTIVE: Incontreremo mercatali, sport, addetti ai matrimoni: vedremo di capire se si può riaprire qualcosa. Anche col mondo del turismo: cerchiamo la garanzia che il contagio sia stato sconfitto.



DIFFERENZE CON LOMBARDIA: A Milano ci sono ancora da 500 a 700 casi ogni 24 ore, ma lì metà della popolazione era in giro fino a venti giorni fa, qui invece abbiamo anticipato chiusure e questo ci ha salvato.



Ariano: Abbiamo un problema, ieri di 21 positivi 12 erano lì. Vogliamo analizzare casi uno per uno.



RITORNO DEL VIRUS: A Settembre è possibile un ritorno,dobbiamo essere pronti. Ma in Campania abbiamo gli ospedali più sicuri d'Italia



TEST RAPIDI: Non sono affidabili: trecento sono risultati positivi e solo 1 al tampone.