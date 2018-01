Lutto cittadino e una fiaccolata in memoria di Nunzia Domani i funerali della 41enne uccisa dal marito

Cava de' Tirreni piange la morte di Nunzia Maiorano, la 41enne uccisa brutalmente a coltellate dal marito e si mobilita. Oggi pomeriggio si è tenuto a Palazzo di Città un incontro al quale hanno partecipato la presidente del consiglio, Lorena Iuliano, il sindaco Vincenzo Servalli, la consigliera delegata alle Pari Opportunità, Paola Landi, i rappresentanti delle associazioni che nei giorni scorsi hanno proposto la fiaccolata in memoria della 41enne: Frida, Rosa di Gerico, Agorà e Teatro Fuori Tempo Luca Barba e i rappresentanti delle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa, Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità, Mani Amiche, Amici della Terza Età Antico Borgo, Cava 5 Stelle Libro Bianco e Università della Terza Età.

L'amministrazione comunale ha così deciso di istituire il lutto cittadino dalle 9.30 alle 11.30 di domani, sabato 27 gennaio, in concomitanza con i funerali della donna che si terranno alle 10.00 nella Chiesa di San Francesco. Inoltre il Comitato delle Associazioni ha deciso di organizzare anche nella giornata di domenica trenta gennaio, una fiaccolata, alla quale parteciperanno anche gli studenti delle scuole cittadine, che "dovrà essere un momento di cordoglio e di raccoglimento silenzioso e rispettoso del dolore delle famiglie che stanno vivendo il dramma della tragica uccisione di Nunzia Maiorano e per esprimere la condanna, senza se e senza ma, alla violenza di genere" fanno sapere in una nota da Palazzo di Città.

Il corteo partirà alle 18.00 da piazza Amabile (davanti la scuola Don Bosco), si snoderà lungo il centro storico e terminerà a Piazza San Francesco. Ognuna delle persone che parteciperanno si doteranno di una candela bianca. Un gesto sentito da parte di una comunità ancora sconvolta da questa tragedia che ha visto morire una giovane madre di tre figli.

S.B.