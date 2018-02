VIDEO|De Luca: stiamo cacciando la camorra dai rifiuti Difende il figlio Roberto. “C'è una violenta campagna di aggressione mediatica contro di noi"

"In queste ore assistiamo a una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione camorristica e squadristica che parte dalla gestione dei rifiuti". E' il duro attacco del governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha commentato in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook l'inchiesta sul ciclo dei rifiuti di Fanpage, che ha portato il figlio Roberto, assessore al comune di Salerno, ad essere indagato per corruzione. "Ma quale giornalismo, è una vergogna nazionale", continua De Luca.

''Il significato di questa operazione è esattamente il contrario di quello che vogliono fare apparire, questa è la reazione dei delinquenti e dei camorristi a un'operazione di pulizia che stiamo facendo. Questa operazione – continua il governatore - è la migliore conferma che nella Regione Campania stiamo buttando fuori la camorra e tutti gli interessi oscuri che si sono nascosti dietro la gestione del ciclo dei rifiuti.

De Luca ha poi parlato anche dell'inchiesta messa in piedi dalla procura di Napoli che ha coinvolto il figlio e ha risposto anche alle dichiarazioni di Pietro Grasso, leader di LeU. "Lo invito a un dibattito. Ho visto le sue dichiarazioni, c'è da vergognarsi, non una parola sui camorristi che vengono a fare operazioni di aggressione ma finto moralismo da quattro soldi. Sfido anche questo nostro amico a un dibattito pubblico''.

Il governatore ha dunque rivendicato l'impegno per la trasparenza in un settore storicamente difficile per il territorio regionale: "I bandi, le commissioni e le gare d'appalto vengono approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione", ha sottolineato l'inquilino di palazzo Santa Lucia nel videomessaggio, nel quale poi ha assicurato che "chiederemo piena luce sui mandati di queste operazioni che hanno il sapore di un attacco squadrista e camorrista".

