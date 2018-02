Gattini rinchiusi e abbandonati tra i rifiuti: salvati dal Wwf Denunciata la proprietaria per maltrattamento di animali

Gattini rinchiusi in casa e abbandonati. Le Guardie Giurate Fauna e Ambiente del WWF di Salerno, in seguito ad una segnalazione fatta da un'associazione ambientalista del posto, hanno potuto verificare che, da alcuni giorni, due gatti erano rinchiusi all'interno di una proprietà privata a Scafati, in assenza del proprietario.

I volontari, supportati dai sanitari dell'ASl di Nocera Inferiore, degli agenti della polizia locale e dai Vigili del Fuoco, dopo aver cercato di rintracciare la proprietaria, sono riusciti ad intravedere i due piccoli gattini da una finestra, dalla quale uscivano odori nauseabondi per la mancata pulizia giornaliera.

Alla presenza degli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei due piccoli gattini, che erano stati costretti a vivere all'interno di un appartamento tra numerosi rifiuti. Per la responsabile e' scattata la denuncia alla competente in materia di maltrattamenti di animali.

S.B.