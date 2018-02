Emergenza freddo, piano per i senzatetto. Raccordo off limits Divieto per i mezzi pesanti, allertata la protezione civile coi mezzi spargisale

Il comune predispone un piano speciale per accogliere i senzatetto in queste ore di freddo intenso. "In vista dell'ondata di gelo in arrivo nelle prossime ore, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di concerto con l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano, ha predisposto il prolungamento e rafforzamento del servizio di accoglienza dei senzatetto nella struttura di via Dei Carrari. Nell'adiacente ristorante sociale Elpis saranno offerti pasti caldi a chi trova ricovero nella struttura", si legge in una nota a firma dell'amministrazione cittadina.

Non solo. "Sono stati, inoltre, allertati gli uomini della protezione civile comunale, pronti ad intervenire in caso di necessità con i mezzi spargisale". L'obiettivo dunque è quello di farsi trovare pronti in caso di emergenza, anche perché l'ondata di freddo si annuncia particolarmente intensa ed è annunciata già da giorni. Mentre altrove arriverà la neve (fenomeno comunque non estraneo nel recente passato anche a Salerno), il capoluogo si prepara a battere i denti. Ed è assolutamente prioritario garantire assistenza a chi vive in strada. Di qui il rafforzamento del servizio per l'accoglienza ai clochard, che sono diverse decine.

Si prevedono però disagi anche per quanto riguarda la circolazione stradale. Il raccordo autostradale Salerno-Avellino è stato interdetto alla circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7 tonnellate e mezzo. Non è escluso, qualora il maltempo dovesse intensificarsi, che si possa ricorrere anche alla chiusura dei parchi. Insomma, a palazzo di città è già attiva l'unità operativa per fra fronte all'emergenza freddo. La struttura gestita dalla protezione civile in via Dei Carrari è quotidianamente impegnata nei servizi di accoglienza per i tanti che una casa non ce l'hanno o che l'hanno persa.

Giovanbattista Lanzilli