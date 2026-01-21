Salernitana, Gyabuaa aspetta. Meazzi, c’è il sorpasso del Catania Il club ha in pugno il centrocampista. Il cambio rotta ha permesso agli etnei di puntare Meazzi

L’attesa prima del via libera definitiva. La Salernitana aspetta, Emmanuel Gyabuaa pure. La Bersagliera si prepara ad accogliere il quinto rinforzo della propria campagna invernale di mercato. Con un pit-stop più lungo del previsto. Perché fra la Salernitana ed Emmanuel Gyabuaa è tutto fatto. Il club granata ha l’accordo con l’Atalanta Under 23 così come per il calciatore per il contratto fino al 2029. Da risolvere aspetti burocratici tra Avellino e orobici per l’interruzione del prestito. Poi sarà affondo granata, con affare in prestito che sarà oneroso, con versamento di circa 100mila euro, e un obbligo di riscatto in base al numero di presenze di 400mila euro.

Meazzi, sorpasso Catania

Una scelta dettata anche dalla volontà di Raffaele di puntare sul 3-4-3 visto a Caravaggio e che verrà riconfermato anche a Potenza con il Sorrento. Serve un centrocampo strutturato, con forza ed energia. Un cambio di rotta che sacrificherebbe così l’arrivo di mezzali con caratteristiche offensive. Tra queste Lorenzo Meazzi, calciatore che la Salernitana ha inseguito, quasi strappandone anche il sì ad inizio gennaio. Poi la frenata e la virata su altri obiettivi. Ora però si è inserito il Catania che sta lavorando ai fianchi del Pescara per chiudere l’affare. Si tratterebbe di un nuovo duello di mercato, con gli etnei in netto vantaggio.