Maltempo, cancellazioni e ritardi sulla linea ferroviaria Battipaglia-Paola Temperatura in calo in tutta la provincia

Il maltempo ha provocato disagi anche nel Salernitano. A causa di un’interruzione sulla linea ferroviaria Battipaglia-Paola, si sono registrati ritardi e cancellazioni. La situazione è tornata alla normalità dopo le 8, ma i treni hanno accumulato comunque un notevole ritardo.

Nel Salernitano, intanto, si registra soprattutto un netto abbassamento delle temperature. A Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, oggi e domani, il sindaco ha disposto la chiusura del plesso scolastico di via Regina Margherita Capoluogo, solo scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre la scuola dell'infanzia resta regolarmente aperta. Vento forte a Salerno, dove la situazione resta costantemente monitorata come nel resto della provincia.