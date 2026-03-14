Crotone-Salernitana, il popolo pitagorico carica: "Vinciamo insieme" Arriva il messaggio degli ultras: "Ritorniamo a ruggire come abbiamo sempre fatto"

Un volantino per spingere il Crotone. Il quarto posto è ad un passo. Il Crotone vuole sognare e si prepara ad indossare l’abito migliore in vista della delicata sfida con la Salernitana. Lo Scida, favorito anche dall’orario diurno, si prepara ad un’accoglienza bella calda per la squadra di Serse Cosmi. A favorire l’attesa per il match anche il messaggio lanciato dalla Curva Sud pitagorica: “È il momento di tornare a riempire i gradoni della mitica Manzulli, con i nostri colori, con la nostra passione e i nostri boati, dimostrando il senso di appartenenza che ci ha sempre contraddistinto. C’è bisogno di tutti noi. Carichiamo la squadra fino alla vittoria. Facciamo sentire il nostro attaccamento alla maglia sostenendo dal primo all’ultimo minuto. Sappiamo tutti quanto incida l’Ezio Scida quando siamo compatti. Torniamo a farlo ruggire come i vecchi tempi”. Infine l’appello simbolico ai tifosi rossoblù: “Metti la sciarpa al collo, porta la tua bandiera. Popolo rossoblù uniti per sostenere la nostra squadra. Avanti Curva Sud”.