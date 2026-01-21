Salerno, presi i ladri d'auto: nascondevano il bottino nella roulotte

Ricettazione in concorso: con queste accuse la Polizia di Salerno ha denunciato due persone, un 33enne e una 35enne all'interno di una roulotte parcheggiata nel quartiere Mariconda, ritenuta dagli agenti presumibilmente rubata.
Durante un controllo all'interno del mezzo gli agenti hanno trovato materiale di rubinetteria, rubato nel corso della precedente notte dal portabagagli di un'auto parcheggiata nello stesso quartiere. Dopo aver raccolto la denuncia della proprietaria dell'auto, la merce è stata riconsegnata alla donna.
I due, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione della merce e della roulotte ed allontanati dalla zona.
Le indagini proseguono per capire se i due indagati siano responsabili di altri raid nei confronti di auto parcheggiate nella zona.