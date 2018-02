VIDEO|Lo spettacolo della neve sul mare: Salerno imbiancata Nevica in città: traffico paralizzato e disagi. Automobilisti intrappolati sull'A3

Freddo e neve anche a Salerno. Così si è svegliata la città questa mattina. Il brusco calo delle temperature ha imbiancato il salernitano, forti le precipitazioni nevose su tutta la provincia, il Vallo di Diano e la Valle dell’Irno. In difficoltà anche i tanti studenti che questa mattina hanno cercato di raggiungere il campus universitario di Fisciano.

Il fenomeno sta causando code e traffico, molte le strade ghiacciate e lunghe file agli accessi autostradali. Automobilisti intrappolati sull'A3 nei pressi di cava de' Tirreni. Auto incolonnate anche a Salerno città dove la popolazione non si aspettava un clima simile. In tanti si sono ritrovati a scattare foto, uno spettacolo, la neve sul mare, che ha risvegliato la curiosità dei salernitani.

Ieri sera la Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di criticità per "anomalia termica negativa" a partire dalla mezzanotte; con la previsione di nevicate a quote superiori ai 300 metri e localmente anche in pianura e con gelate persistenti. Previsto una sensibile diminuzione della temperatura.

Le precipitazioni nevose si attenueranno al partire dal pomeriggio e la criticità terminerà intorno alla mezzanotte di oggi. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di ''prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione''. Comuni, Province ed enti gestori della viabilità si dovranno dotare per tempo di adeguate scorte di sale''.

Un'ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti ''oltre le 7.5 tonnellate dalle 22 di ieri fino alle 24 di martedì sulla Agerolina, tra Gragnano e Agerola'' è stata adottata dal prefetto Carmela Pagano. Stop anche sulla via di accesso al cratere del Vesuvio tra La Siesta e Piazzale quota 1000; interdetto l'accesso al cratere da domani per tre giorni. Molte scuole rimarranno chiuse oggi in diversi centri della Campania.

Sara Botte