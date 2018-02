Nevica ancora: disagi e scuole chiuse anche in città Paura per un bus di studenti bloccato in Cilento

Ancora neve in città, sopralluogo nelle prime ore della mattinata del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in compagnia dell’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno e di uomini della Protezione Civile, per la verifica della percorribilità delle strade nelle zone collinari.

“Al momento non si segnalano particolari situazioni di disagio” fanno sapere dall'ente. Si continuerà, in ogni caso, a monitorare gli sviluppi per intervenire tempestivamente con l’ausilio dei mezzi spargisale. La giornata è iniziata comunque con la disposizione urgente di chiusura delle scuole.

Ecco la nota dall'Ente: "L'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole sul territorio comunale di Salerno per la giornata di oggi. La decisione è stata adottata a causa dell'aggravarsi delle condizioni meteo. Per tutta la giornata di ieri e fino a stamane, la situazione meteo è stata costantemente monitorata dall'amministrazione comunale. Per questa mattina ci si attendeva un miglioramento, invece, la situazione non ha lasciato altra scelta al sindaco Vincenzo Napoli. L'ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche è stata formalizzata e verrà pubblicata a breve".

Temperature in calo e fiocchi sulla città che dunque hanno portato alla decisione della chiusura di tutti gli istituti di ordine e grado, adottata ieri da diversi sindaci della provincia come Cava de' Tirreni e Sarno. La situazione meteo infatti nelle zone interne è ben più preoccupante. Nevica in modo intenso da ieri sui rioni collinari, a Pellezzano, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino. Nevicate abbondanti anche nel Vallo di Diano dove già nella giornata di ieri gli istituti scolastici hanno chiuso i battenti in maniera precauzionale.

Attimi di paura questa mattina sulla SS166. Un pullman di linea Roscigno – Roccadaspide è rimasto bloccato a causa della neve. Preoccupazione per gli studenti a bordo.

E' stato necessario l’intervento di una squadra di soccorso e dei vigili del fuoco.

Disagi in tutto il territorio degli Alburni.

Scuole chiuse anche in tutto il Vallo di Diano, nell’area del Monte Gelbison, a Vallo della Lucania e nella zona del Monte Stella, a Capaccio Paestum ed Albanella. Forti nevicate nelle ultime ore anche in Costiera Amalfitana.

Chiuso nuovamente il Valico di Chiunzi e anche le scuole di Tramonti per effetto dello stop al trasporto scolastico. Transito regolare sulla Statale 163 Amalfitana, interrotti i trasporti Sita da Amalfi per Agerola, Tramonti, Ravello e Scala.

Nel Vallo di Diano, nel Tanagro e negli Alburni la circolazione veicolare procede a rilento sulle arterie principali, quasi tutte impercorribili le strade interpoderali. Mentre sono in azione i mezzi spargisale dell'Anas e comunali, anche nelle giornate di domani scuole chiuse in una cinquantina di comuni. Diversi sindaci hanno già emesso l'ordinanza a seguito del prolungarsi delle cattive condizioni metereologiche.

Migliorano i collegamenti ferroviari.

"La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa nel nodo ferroviario di Napoli". A renderlo noto è il Gruppo Fs Italiane in una nota, nella quale spiega che la mattinata "è stata condizionata dalle difficili condizioni meteorologiche e precipitazioni nevose che hanno interessato la città". Limitazioni sono previste per le corse che attraversano l'area napoletana. "Fino alle 14 - si legge in una nota - alcuni treni a lunga percorrenza diretti e provenienti da Salerno e oltre non raggiungeranno Napoli Centrale facendo fermata a Villa Literno, da dove i viaggiatori potranno raggiungere il capoluogo partenopeo con i treni regionali".

Sara Botte