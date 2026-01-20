Salernitana, inizia la missione Sorrento: valutazioni su Matino Lo staff medico monitora le condizioni del difensore, out domenica prossima per squalifica

Tutti in campo. Archiviata la vittoria sull’Atalanta Under 23, la Salernitana torna nel quartier generale del Centro Sportivo Mary Rosy per preparare la sfida con il Sorrento di domenica pomeriggio. Al Viviani di Potenza, la Bersagliera prova a dare continuità al successo di Caravaggio. Non ci sarà Emmanuele Matino: il difensore è stato squalificato per un turno per il quinto cartellino giallo stagionale. Le condizioni dello stopper sono da valutare: l’ex Bari è rimasto precauzionalmente a riposo in seguito all’affaticamento muscolare rimediato nel secondo tempo della sfida di domenica pomeriggio. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore. La Salernitana incrocia le dita.

Lavoro differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Per il difensore tempi di recupero molto più brevi rispetto alla punta. Gli ultimi esami diagnostici hanno dato il via libera all’ultimo step del percorso di recupero. A cavallo fra fine gennaio e inizio febbraio potrebbe arrivare la prima convocazione dell’anno. Tutto da decifrare invece lo status di Inglese, per il quale resta non poca fibrillazione.