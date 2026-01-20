Basket, A2. Givova Scafati, sfida in alta quota contro Livorno

Le due squadre sono appaiate a quota 28. Walker: "Possiamo imporre il nostro gioco"

basket a2 givova scafati sfida in alta quota contro livorno
Scafati.  

E’ una sfida d’alta quota quella che propone il turno infrasettimanale di A2 (mercoledì 21 gennaio con palla a due alle 20.45). La Givova Scafati fa visita alla Biemme Libertas Livorno, entrambe sono appaiate in classifica a quota 28, proprio a ridosso delle battistrada. I toscani sono reduci da tre successi consecutivi. I gialloblu, invece, hanno inanellato una striscia vincente di sei partite. Sarà quindi una gara di alto contenuto tecnico e di grande fisicità. Tra due squadre costruite per guardare il campionato dai piani alti.

“Iniziano una serie di partite, ora Livorno e subito dopo Bologna, contro squadre che si trovano nella zona di vertice della classifica, dove peraltro siamo arrivati anche noi dopo un inizio complicato – riflette Caleb Walker – sono scontri importanti per i quali ci siamo preparati e, soprattutto, che vogliamo giocare. Sappiamo di affrontare avversari competitivi con notevoli qualità tecniche. Ma dobbiamo e vogliamo imporre il nostro gioco per continuare questa striscia di vittorie”.

Matthew Tiby è sicuramente il giocatore-faro della Libertas: leader della squadra sia per punti che per rimbalzi. In buona compagnia con l’altro americano in terra toscana, Avery Woodson, un playmaker da 18,4 punti a partita accompagnati da 3,2 rimbalzi e 2,4 assist. A completare la squadra, l’evergreen Ariel Filloy, Matteo Piccoli, Luca Possamai, Fabio Valentini, Luca Tozzi e Lorenzo Penna.

“Arriva la prima di due gare consecutive in cui ci è richiesto di alzare l’asticella – afferma Alberto Mazzetti, assistant coach della Givova Scafati – e nei fatti dobbiamo essere pronti a farlo. Livorno, che ha un cammino casalingo di altissimo livello, ci impone di aver subito energia e desiderio di voler competere, facendo un passo in avanti come l’impegno richiede”.

Ultime Notizie