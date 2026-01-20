Basket, A2. Givova Scafati, sfida in alta quota contro Livorno Le due squadre sono appaiate a quota 28. Walker: "Possiamo imporre il nostro gioco"

E’ una sfida d’alta quota quella che propone il turno infrasettimanale di A2 (mercoledì 21 gennaio con palla a due alle 20.45). La Givova Scafati fa visita alla Biemme Libertas Livorno, entrambe sono appaiate in classifica a quota 28, proprio a ridosso delle battistrada. I toscani sono reduci da tre successi consecutivi. I gialloblu, invece, hanno inanellato una striscia vincente di sei partite. Sarà quindi una gara di alto contenuto tecnico e di grande fisicità. Tra due squadre costruite per guardare il campionato dai piani alti.

“Iniziano una serie di partite, ora Livorno e subito dopo Bologna, contro squadre che si trovano nella zona di vertice della classifica, dove peraltro siamo arrivati anche noi dopo un inizio complicato – riflette Caleb Walker – sono scontri importanti per i quali ci siamo preparati e, soprattutto, che vogliamo giocare. Sappiamo di affrontare avversari competitivi con notevoli qualità tecniche. Ma dobbiamo e vogliamo imporre il nostro gioco per continuare questa striscia di vittorie”.

Matthew Tiby è sicuramente il giocatore-faro della Libertas: leader della squadra sia per punti che per rimbalzi. In buona compagnia con l’altro americano in terra toscana, Avery Woodson, un playmaker da 18,4 punti a partita accompagnati da 3,2 rimbalzi e 2,4 assist. A completare la squadra, l’evergreen Ariel Filloy, Matteo Piccoli, Luca Possamai, Fabio Valentini, Luca Tozzi e Lorenzo Penna.

“Arriva la prima di due gare consecutive in cui ci è richiesto di alzare l’asticella – afferma Alberto Mazzetti, assistant coach della Givova Scafati – e nei fatti dobbiamo essere pronti a farlo. Livorno, che ha un cammino casalingo di altissimo livello, ci impone di aver subito energia e desiderio di voler competere, facendo un passo in avanti come l’impegno richiede”.