Superenalotto centrato un cinque da oltre 93mila euro La giocata vincente al tabacchi del Centro Commerciale Cavese

Jackpot del SuperEnalotto soltanto sfiorato, ma è festa grande a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove con un "5" un fortunato giocatore ha portato a casa 93.940,29 euro.

La schedina vincente è stata convalidata presso il Tabacchi all'interno del Centro Commerciale Cavese, di via XXV Luglio 146. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 106,6 milioni, la quinta vincita più alta messa in palio nella storia del gioco. In Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

S.B.