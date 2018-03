Neve e ghiaccio non danno tregua: scuole chiuse anche domani Il provvedimento riguarda diversi comuni. Sospesa in via precauzionale anche l'erogazione idrica

Ancora freddo e gelo, così in seguito all'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, in diversi comuni della provincia salernitana le scuole resteranno chiuse anche domani. Dalle ore 20.00 di oggi Mercoledì 28 Febbraio 2018 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 12.00 di Giovedì 01 Marzo 2018 sono previste infatti condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni nevose e gelate.

Per questo l’attenzione degli amministratori resta alto. Mentre a Salerno città la situazione pare tornata alla normalità, nonostante le temperature rigide, in molti comuni dell'entroterra si corre ai ripari per evitare pericoli per gli automobilisti e gli studenti.

I sindaci hanno così deciso dunque: cancelli chiusi e nessuna lezione a Sarno e a Cava de' Tirreni, Eboli, domani primo marzo, ma anche nel comprensorio del Vallo di Diano, Alburni e Cilento.

Non si andrà a scuola a Serre, Montesano sulla Marcellana, Pertosa, Orria, San Rufo, Postiglione, Auletta, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Pertosa, Paula, Polla, Sant'Arsenio, Sanza, Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento, Casaletto Sparano, Valva, Colliano, Santomenna, Fortino, Contursi.

A causa del gelo e delle basse temperature sospesa in alcuni comuni anche l'erogazione idrica. A comunicarlo la società Gori. Senza acqua i comuni di Bracigliano e Fisciano dalle 21 di stasera fino alle 7 di domani mattina.

Interessate anche dalla sospensione idrica: frazione Carpineto; frazione Lancusi; frazione Penta; frazione Soccorso; via Giovanni Paolo II; strada statale 88; via Consortile; via Mandrizzo; via Polcareccia; via Delle Industrie; via Cervito; via Faraldo e relative traverse.

L'intervento si è reso necessario per evitare che le tubature si danneggino a causa delle basse temperature. La società Gori fa sapere poi che sul suo sito è possibile consultare un video tutorial utile per la protezione dei misuratori del gelo.

Sara Botte