De Luca, opere pubbliche: oltre un miliardo per Salerno Aeroporto, metropolitana, università, ospedale, ecco gli interventi di investimento

“Un miliardo per Salerno” lo ha promesso durante un incontro alla Sala Pasolini il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il presidente ha snocciolato ai cronisti presenti tutto il programma di investimenti pensato per la città.

Gli interventi riguardano opere ferroviarie, sanitarie, sportive, ed aeroportuali. Una rivoluzione urbanistica che cambierà il volto della città, promette il governatore. “Destiniamo alla città di Salerno e alla provincia investimenti per un miliardo e mezzo, abbiamo già parlato del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, oggi abbiamo presentato un piano di investimenti che riguardano le ferrovie, gli assi stradali, l'aeroporto Costa D'Amalfi. Abbiamo salvato l'aeroporto – precisa De Luca - era praticamente morto.

Abbiamo trovato risorse per non chiuderlo e abbiamo stipulato un'intesa per Capodichino, per fare una rete regionale di aeroporti in Campania. Puntiamo ad avere tre milioni e mezzo di viaggiatori in Campania nell'arco di un decennio, un'operazione di grande utilità per noi. 150 milioni di euro andranno poi alla viabilità – continua il governatore - completiamo Corso Vittorio Emanuele, previste risorse per i rioni collinari, collegamenti con la cittadella giudiziaria, finanziamo il collegamento con Porta Ovest. Proseguiamo il lavoro del Trincerone”.

“Credo che siamo di fronte ad un programma davvero imponente di investimenti”, ha concluso De Luca. “Aggiungiamo poi questi 11 milioni di euro che nell'ambito delle Universiadi servono a ristrutturare una decina di impianti sportivi che abbiamo nella città e nella provincia di Salerno, dallo stadio Arechi al Simonetta Lamberti di Cava, allo stadio di Eboli, a quello di Nocera. Un intervento a 360 gradi. In questo modo apriamo un'altra pagina nella trasformazione urbana della città e dell'assetto infrastrutturale della provincia.

Ecco le cifre nel dettaglio: 2,5 milioni di euro per l'aeroporto; 40 milioni per il prolungamento della pista; 2,5 investimenti security e servizio antincendio; 496 RFI; 200 per il completamento della metropolitana Salerno Arechi – Pontecagnano; 220 per l'elettrificazione SA/AV; 51 per la realizzazione del collegamento con il Polo Universitario di Fisciano; 25 per il nodo complesso Stazione FS Salerno (sottopasso P.zza Ferrovia- Cittadella giudiziaria); 155 per le strade; 50 per gli nterventi infrastrutturali stradali; 10 per gli Interventi ASI; 60 per il lotto Porta Ovest (retroporto); 35 per il Trincerone ferroviario ovest e i parcheggi; 233 ANAS Conferimento caratteristiche autostradali SA/AV; 20 per il porto e ulteriori risorse per il dragaggio, per un totale di 946,5 milioni di euro.

Sara Botte