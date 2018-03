Manutenzione straordinaria in città: ecco dove Avviati i primi interventi sul territorio. Interessati diversi quartieri cittadini

L'amministrazione comunale di Salerno ha comunicato l'inizio di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sul territorio. Nella zona occidentale, in via SS. Martirti Salernitani, il 14 febbraio 2018 sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del sottopasso pedonale (ripristino della pavimentazione pedonale, rifacimento degli intonaci, nuovo sistema di illuminazione).

A completamento dell’intervento, è previsto anche il rifacimento della pavimentazione stradale in via Dalmazia che allo stato attuale si presenta dissestata in più punti.

In via Nicola Buonservizio, il 16 febbraio, sono stati avviati i lavori di dislocamento di alcuni paletti che delimitano l’ingresso al sagrato della chiesa, per arginare la sosta non consentita a veicoli che impediscono l’accesso ai carri funebri in servizio di onoranza.

In piazza Galdi e via Cristoforo Capone, sempre il 16 febbraio, è stato realizzato il ripasso dell’intera segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda, invece, la zona orientale sono quattro gli interventi avviati.

Nel rione De Gasperi, il 30 gennaio scorso, sono iniziati i lavori di adeguamento dell’auditorium San Giuseppe, finalizzati ad ottenere una migliore condizione di funzionalità e fruibilità della struttura. Gli interventi riguarderanno la realizzazione di camerini, strutture di scena, servizi igienici per gli attori e per i fruitori della struttura, con particolare attenzione alle persone con ridotte capacità motorie.

Nel rione Zevi sono stati avviati, il 12 febbraio, i lavori di messa in sicurezza del parco rionale. Gli interventi prevedono il rifacimento della recinzione perimetrale al campetto di calcio interno, il posizionamento di altre dieci panchine e il rifacimento di alcune aree pedonali nei pressi della struttura.

In via Silvio Pellico (Sant’Eustachio), al via ai lavori (in data 23 febbraio) per la messa in sicurezza delle aiuole e delle aree limitrofe. Gli interventi prevedono la demolizione e la messa in quote delle aiuole stesse al piano di calpestio. E’ previsto anche il recupero delle panchine esistenti e la piantumazione di nuove essenze arboree.

Lo scorso 26 febbraio, è stata avviata la risistemazione e messa in sicurezza dell’area mercatale di via De Crescenzo. Gli interventi prevedono la realizzazione di una recinzione perimetrale costituita da un muretto in calcestruzzo sormontato da una recinzione metallica in pannelli di grigliato; lungo il perimetro saranno realizzati quattro ingressi pedonali/carrabili. Saranno anche realizzati quattro stalli in battuto di cemento con relative griglie sifonati per la dislocazione dei pescivendoli e la sistemazione della pavimentazione sconnessa.

Per quanto riguarda il Lotto 3, inerente le frazioni e le zone collinari, due, per ora, gli interventi.

Il primo in via Casale Sant’Antonio, dove, il 20 febbraio, sono iniziati i lavori di realizzazione di un oratorio, nonché la sistemazione dell’area antistante la chiesa di Santa Croce di Giovi. Saranno, inoltre, realizzati l’impianto di pubblica illuminazione e nuove aiuole.

Il secondo, invece, riguarda via Casa Rocco di Giovi Santa Croce. Il 21 febbraio sono stati avviati i lavori necessari alla messa in sicurezza della viabilità in via Casa Rocco. Gli interventi prevedono la realizzazione di un tratto di fogna collassata e la ripavimentazione della sede stradale.

S.B.