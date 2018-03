Mareggiate e pioggia: cade un albero, dramma sfiorato Il maltempo insiste ancora sul salernitano

Mareggiate e maltempo insistono sul salernitano. Dopo la neve e il gelo dei giorni scorsi ora è la pioggia a far scattare l'allerta. A Salerno nelle ultime ore sferza un forte vento, il mare è molto mosso e anche in città si sono abbattute abbondanti precipitazioni e nel pomeriggio di oggi anche una grandinata.

Dramma sfiorato a Torrione per la caduta di un albero, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Diversi i tombini saltati in tutta la città ma per il momento non si registrano danni particolarmente seri.

La pioggia non ha risparmiato neppure la provincia. L'allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania ha segnalato una nuova perturbazione che porterà anche nella giornata di domenica sulla regione piogge e temporali che potranno assumere anche moderata intensità. Le zone maggiormente interessate saranno quelle a ridosso dei rilievi.

S.B.