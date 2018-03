"Gli unici immigrati che volete sono quelli morti" Il duro commento del presidente della comunità senegalese Daouda Niang

Il presidente dell'associazione dei senegalesi Daouda Niang ha commentato duramente l'omaggio della città alle 26 nigeriane morte.

“Volete che tutti gli immigrati muoiano, così potete fare ancora demagogia e dire che Salerno è una città accogliente? Cosa fate per gli immigrati vivi?". Queste le accuse di Niang che su Facebook, ha sottolineato come il suo commento social contro la manifestazione sia stato censurato sulla pagina Fb del Comune. Ha poi aggiunto: “Continuate a ballare e scherzare in memoria di persone che non potranno mai perdonarvi.

E' stato inaugurato un monumento in memoria delle donne morte in mare e arrivate a Salerno e c'è stata una manifestazione al teatro Augusteo: ma le persone coinvolte in queste iniziative, cosa fanno per chi è ancora vivo? Come trattano e come aiutano, ad esempio, chi vive qui da più di 30 anni? Il Comune che ha ricordato quelle donne è lo stesso Comune che ha negato ai venditori stranieri un posto dove lavorare. O forse gli unici immigrati che volete, sono quelli morti, così potete dedicare iniziative a teatro per parlare di come siete accoglienti?".

S.B.