FOTO|Polemiche sulle buche sul Corso: il comune le rattoppa Gli interventi eseguiti questa mattina

Interventi di manutenzione sul Corso Vittorio Emanuele. Questa mattina sono state effettuate delle riparazioni alla pavimentazione, chiuse numerose buche presenti. Proprio nei giorni scorsi il consigliere di Giovani salernitani - Dema Dante Santoro ha polemizzato e accusato l'amministrazione comunale per le condizioni nelle quali versa il Corso, passato, secondo il consigliere, da “salotto della città a Via Crucis per i pedoni con buche stile Kabul".

“Hanno ridotto così la città di Salerno i nostri amministratori – ha accusato Santoro -. Ho una soluzione però, mandarli a casa. Nel frattempo abbiamo segnalato agli uffici competenti, speriamo ci facciano la grazia con interventi urgenti. Vi terremo aggiornati. La nostra operazione "Fiatosulcollo" continua", ha concluso Dante Santoro.

S.B.