Coldiretti: sei nuovi agrichef diplomati Per il presidente Vittorio Sangiorgio sono: ambasciatori del gusto e dell'autenticità

Sono sei i nuovi agrichef diplomati in provincia di Salerno, ambasciatori del gusto, custodi di saperi e sapori rurali. Gli agrichef salernitani diplomati all’Accademia Campagna Amica di Coldiretti sono Fabio Marra (agriturismo Spennagalli di Altavilla Silentina), Giuseppe Croce (agriturismo Tenuta Nonno Luigi di Bellosguardo), Lucia Giannattasio (agriturismo Ai Monaci di Montano Antilia), Rita Rimello (agriturismo Bdb Agricola di Pontecagnano Faiano), Annamaria Ingenito (agriturismo Villa Modestina di Pagani).

“Gli agrichef sono veri e propri ambasciatori del gusto e dell’autenticità – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno, Vittorio Sangiorgio - gli agriturismi nella moderna declinazione della multifunzionalità sono luogo di ospitalità ma anche laboratori di sperimentazione delle innovazioni agricole che si esaltano tra percorsi didattici e di educazione al gusto, territorialità, attenzione ai particolari.

L’ospitalità e la ricettività in Campania oggi rappresentano anche una forma di rinnovato rapporto con la natura oltre che una leva economica strategica per il comparto”. Il programma ha impegnato formatori e venti aspiranti agrichef in rappresentanza di altrettante aziende agrituristiche campane in prove pratiche e lezioni di approfondimento su temi strettamente legati all'attività agrituristica, dalle tecniche di cottura all'ottimizzazione dei tempi di preparazione, dalla conservazione e sicurezza alimentare alla comunicazione del processo di trasformazione dei migliori alimenti a chilometro zero, sino alle nuove metodologie di comunicazione.

A guidare il corpo docenti è stato Diego Scaramuzza, primo Agrichef italiano e presidente nazionale Terranostra. L'iniziativa è promossa da Coldiretti e Terranostra Campania.

S.B.