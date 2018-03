Lavori sull'autostrada Napoli – Salerno: chiuso un tratto Ecco quando

La società Autostrade Meridionali comunica che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno dalle 22 di questa sera, giovedì 15, alle 6 di domani, venerdì 16 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Nocera sud e Cava de’ Tirreni, in direzione Salerno, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, i veicoli provenienti da Napoli dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Nocera sud e potranno rientrare in A3 allo svincolo di Cava de' Tirreni, per poi proseguire in direzione di Salerno.

