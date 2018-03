Dolore e sgomento: Salerno piange l'avvocato Naddeo Domani i funerali del 54enne avvocato. Ieri pomeriggio è precipitato nel vuoto dal balcone di casa

Si terranno domani alle 10.30, nella chiesa del Crocifisso i funerali di Giampiero Naddeo il 54enne avvocato salernitano che ieri si è lanciato dal quinto piano del palazzo dove viveva la famiglia in piazza Portanova a Salerno. Naddeo, che avrebbe lasciato una lettera per spiegare i motivi del suo gesto, ha deciso di farla finita gettandosi dalla finestra intorno alle 15.

Una morte che ha ammutolito la città. Il 54enne, figlio dell'ex sindaco di Amalfi e fratello di Corrado, consigliere comunale a Salerno, tifosissimo della Salernitana, era molto conosciuto e amato. In tanti in queste ore gli hanno rivolto un pensiero d'affetto. L’avvocato Amerigo Montera Presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno di lui ha scritto: “Uomo di particolare sensibilità. Tutte doti unanimemente riconosciute.

A noi non spetta di chiederci il perché, a noi spetta solo ricordarlo e ricordare il bene che voleva agli amici e alla città tutta”. Mentre Salvatore Gagliano, presidente del comitato regionale FIGC della Campania ha lasciato questo saluto sulla sua pagina Facebook: “Ciao Giampiero: un cugino solare, gentile, buono, generoso, simpatico. Un vulcanico cugino che allietava i nostri incontri quando tempo ed impegni ce lo consentivano. Ma tutti noi cugini e parenti tutti, ancora increduli per questo dramma ci chiediamo: Ma perchè? Ma perchè lo hai fatto? Una persona come te non può averci lasciati attoniti e tristi così.

Caro Giampi, resterai per sempre nei nostri cuori e nella nostra mente per le tante cose belle che ci hai regalato. Riposa in pace e da lassù continua a seguirci con la stesso affetto e con la stessa simpatia che ci hai donato negli anni vissuti al nostro fianco nella certezza che la nostra indimenticabile Zia Miry, ti aspetterà a braccia aperte” ha concluso Gagliano.

Tanti anche i tifosi che in queste ore stanno esprimendo il proprio cordoglio sulle pagine di Facebook dedicate alla Salernitana.

S.B.