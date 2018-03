Novità per i dehor: via Roma, basta quello scempio Cambia tutto: si segue un'armonia architettonica

Discussi nei giorni scorsi al comune di Salerno i nuovi regolamenti di occupazione suolo pubblico e del commercio ambulante. Si è riunita la III Commissione Consiliare Annona e Turismo.

Sono stati illustrati i dati relativi all’applicazione del nuovo regolamento sui dehor, a circa un anno dall’approvazione del consiglio comunale. Le nuove norme hanno favorito per circa l’80% le richieste di occupazioni suolo per dehor di tipo A (solo tavoli e sedie) sulle istanze di occupazione suolo per manufatti semichiusi di maggiore rilevanza urbanistica.

A tal proposito, è stato inoltre annunciato, che nelle prossime sedute di commissione e successivamente in consiglio comunale sarà portato all’approvazione il primo piano di ambito per dehor di tipo B (zona Via Roma) in fase di ultimazione da parte dell’ufficio.

A spiegare le novità l'assessore al commercio Dario Loffredo che ha precisato: “Per quanto riguarda i dehor abbiamo approvato un nuovo regolamento di occupazione di suolo pubblico che di fatto andrà ad incidere sulle strutture di tipo B. E' previsto uno sconto del 20% sulla Tosap per quanto riguarda la tassa di occupazione di suolo pubblico.

Molti locali preferendo questa soluzione, solo tavole, sedie e ombrelloni hanno scelto questa tipologia di dehors. Per quanto riguarda via Roma che era un cruccio nel momento in cui mi sono insediato come assessore – continua Loffredo - stiamo approvando un piano particolareggiato che andrà in consiglio comunale. Chi vuole fare un dehor di tipo b deve seguire determinate regole che offrano una coerenza architettonica. Così toglieremo quello scempio che c'è a via Roma, seguendo una linea unica. Abbiamo incaricato i nostri tecnici – chiosa Loffredo – e insieme a degli architetti prevediamo una coerenza architettonica che darà vivacità alla zona. Credo che questa sia una zona fondamentale della città, quindi la gradevolezza estetica è uno dei nostri obiettivi”. Cambiamenti in vista poi anche per i mercati cittadini.

“Abbiamo lavorato anche ai mercati – continua Loffredo -. Stiamo reperendo i fondi per far un mercato a via Piave, mettere in sicurezza quegli alberi, piantare nuovi alberi, e rifare il look a tutta quella zona. Recuperare anche piazza San Francesco con un presidio fisso dei vigili urbani. Stiamo lavorando a un nuovo regolamento per i posteggi fuori mercato dare la possibilità a tutti gli operatori di assegnare dei posti prestabiliti, come ad esempio ai castagnari. Il mercato è un comparto importante della città – precisa l'assessore - .

Ci stiamo occupando anche della modifica del regolamento per le canne fumarie. Prima c'era l'obbligatorietà della canna fumaria ora stiamo valutando un cambiamento perchè ci sono altre apparecchiature meno invasive. Dunque qualità dell'aria per quanto riguarda i cittadini e residenti, senza bloccare l'economia. Un aiuto ad un settore strategico dell'economia anche se devo dire che in questa città, nonostante sia palese che stiamo soffrendo per i parcheggi, negli ultimi sei mesi si sono aperte 32 nuove attività di beverage e food tra cui 4 o 5 pizzerie di altissimo livello. Nei prossimi due mesi ci sarà l'apertura di altre due pizzerie. Quest'anno le navi da crociera aumenteranno del 10% rispetto allo scorso anno, dunque un dato significativo” ha concluso l'assessore Loffredo.

S.B.